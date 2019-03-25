Пенс: Трамп 25 марта официально признает суверенитет Израиля над Голанами

СЕГОДНЯ 18:55 2019-03-25T18:55:38+03:00

Как ожидается, соответствующее заявление президент США сделает на переговорах с премьер-министром еврейского государства

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Вице-президент США Майкл Пенс, выступая в понедельник на заседании Американо-израильского комитета по общественным отношениям в Вашингтоне, подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп 25 марта намерен официально признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

При этом заместитель руководителя администрации Соединенных Штатов уточнил, что хозяин Белого дома планирует сделать соответствующее заявление во время переговоров с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

«Сегодня впервые за 52 года в присутствии премьер-министра Нетаньяху президент США официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами», - приводит слова Пенса Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Между тем в Кремле заметили, что подобные высказывания могут сильно дестабилизировать и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU