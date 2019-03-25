2019-03-25T19:17:53+03:00
В мире

Израиль начал наносить удары по сектору Газа

Целью бомбардировок военные называют «террористические цели» движения ХАМАС
Дарья ИВАШКИНА
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Израиль начал наносить удары по сектору ГазаИзраиль начал наносить удары по сектору ГазаФото: REUTERS
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В понедельник, 25 марта, появилась информация о том, что израильские войска начали наносить удары по сектору Газа.

Как заявили военные еврейского государства, таким образом их страна решила ответить на ракетный обстрел, разрушивший жилой дом в городе Кфар-Сава. При этом в израильской армии заверили, что целью бомбардировок являются объекты движения ХАМАС, на которое они ранее возложили ответственность за атаку, совершенную в понедельник рано утром.

«Армия обороны Израиля начала наносить удары по террористическим целям ХАМАС по всему сектору Газа», - говорится в сообщении военных еврейского государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 25 марта, в результате попадания ракеты, запущенной с территории сектора Газа, был разрушен жилой дом в центральной части Израиля. При этом ранения получили семь человек, в том числе трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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