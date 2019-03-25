В США собака спасла хозяев ценой собственной жизни

СЕГОДНЯ 19:55 2019-03-25T19:55:58+03:00

Собака всеми силами пыталась защитить своих хозяев, но стрелок ранил её в грудь

Изменить размер текста: A A

В Хьюстоне пес погиб, спасая хозяев от грабителя. ЧП произошло, когда семья Мартинес устроила вечеринку по случаю дня рождения дочери. Однако семейную идиллию нарушил внезапный визит их знакомого Хавиана Кастенада. Молодой человек, вооружившись пистолетом, проник в дом и открыл там стрельбу. Тогда на него набросился пес по кличке Зеро.

Собака всеми силами пыталась защитить своих хозяев, но стрелок ранил её в грудь. Он ещё несколько раз пытался выстрелить в членов семьи, однако каждая из этих попыток пресекалась отважным псом. В результате Зеро получил три пулевых ранения и умер по пути в клинику.

Стрелок ушел, но уже на следующий день завалил Мартинесов письмами с угрозами, что он подожжет их дом, в случае, если они обратятся в полицию. Об этом пишет издание Oxygen.com.

При этом известно, что стрелок уже покушался на семью Мартинес. За два дня до инцидента он ограбил их, забрав все деньги и драгоценности. Однако в тот раз Мартинес не решились заявить в полицию, решив поговорить с родителями молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU