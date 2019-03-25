2019-03-25T20:00:14+03:00
Политика

Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле

МИД РФ рассказал о телефонном разговоре министра иностранных дел нашей страны с госсекретарем США Майклом Помпео [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В МИД РФ рассказали о телефонном разговоре министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео. Как выяснилось, в ходе состоявшейся ранее в понедельник, 25 марта, беседы дипломаты обсуждали «отдельные вопросы, касающиеся ситуации в Венесуэле и Сирии».

При этом, как отметили в российском дипведомстве, Лавров обратил внимание своего собеседника на то, что попытки Вашингтона организовать переворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством во внутренние дела боливарианской республики - суверенного государства.

«Лавров акцентировал, что попытки Вашингтона организовать государственный переворот в Венесуэле и угрозы в адрес ее законного правительства являются нарушением Устава ООН», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о телефонном разговоре Лаврова и Помпео рассказали в госдепартаменте США. В частности, там подчеркнули, что Помпео воспользовался случаем, чтобы обвинить Москву в «неконструктивном поведении» в отношении боливарианской республики.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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