Стало известно, что будет делать Порошенко в случае поражения на выборах

СЕГОДНЯ 21:24 2019-03-25T21:24:59+03:00

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В понедельник, 25 марта, стали известны планы действующего президента Украины Петра Порошенко на случай поражения на предстоящих выборах главы государства.

Как заявили в предвыборном штабе украинского лидера, если Порошенко не будет переизбран на высший государственный пост, то он переименует партию «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» в просто «Солидарность» и сделает ставку на парламентские выборы.

При этом в команде нынешнего главы незалежной уверены, что Порошенко останется в политике вне зависимости от результатов голосования, так как он «достаточно молод и у него остаются амбиции, от которых он не отступится», пишет «Украинская правда».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, президентские выборы должны пройти на Украине 31 марта. В этот день граждане незалежной будут выбирать своего нового лидера из 39 кандидатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU