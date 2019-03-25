2019-03-25T21:24:59+03:00
Политика

Стало известно, что будет делать Порошенко в случае поражения на выборах

По некоторым данным, политик уйдет работать в Верховную раду [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Действующий президент Украины Петр ПорошенкоДействующий президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В понедельник, 25 марта, стали известны планы действующего президента Украины Петра Порошенко на случай поражения на предстоящих выборах главы государства.

Как заявили в предвыборном штабе украинского лидера, если Порошенко не будет переизбран на высший государственный пост, то он переименует партию «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» в просто «Солидарность» и сделает ставку на парламентские выборы.

При этом в команде нынешнего главы незалежной уверены, что Порошенко останется в политике вне зависимости от результатов голосования, так как он «достаточно молод и у него остаются амбиции, от которых он не отступится», пишет «Украинская правда».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, президентские выборы должны пройти на Украине 31 марта. В этот день граждане незалежной будут выбирать своего нового лидера из 39 кандидатов.

5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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