Появилось видео, как такси едет с открытым капотом по Москве
В понедельник, 25 марта, на Волжском бульваре в Москве было замечено такси с открытым капотом. Причем автомобиль не стоял на месте, а активно участвовал в движении.
Судя по видео, которым с «Комсомольской правдой» поделились очевидцы, водитель такси ехал по городу довольно уверенно, несмотря на то, что дорогу ему почти не было видно.
В Москве на Волжском бульваре водитель такси ехал с открытым капотом.
Также свидетели рассказали «КП» о том, что незадолго до того момента, как было сделано видео, таксист попал в ДТП: по некоторым данным, он столкнулся с другим автомобилем, используемым для перевозки пассажиров, и еще одной легковой машиной.
Кстати, стоит отметить, что ДТП с участием такси в Москве не редкость. К примеру, в середине февраля серьезная авария произошла на МКАД: на 47-м километре кольцевой автодороги такси на большой скорости влетело в грузовик «МАЗ». Как отмечалось, удар был такой силы, что водитель легковушки оказался зажат в салоне своего автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU