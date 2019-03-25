Появилось видео, как такси едет с открытым капотом по Москве

СЕГОДНЯ 21:50 2019-03-25T21:50:14+03:00

Незадолго до этого автомобиль, используемый для перевозки пассажиров, попал в ДТП [видео]

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В понедельник, 25 марта, на Волжском бульваре в Москве было замечено такси с открытым капотом. Причем автомобиль не стоял на месте, а активно участвовал в движении.

Судя по видео, которым с «Комсомольской правдой» поделились очевидцы, водитель такси ехал по городу довольно уверенно, несмотря на то, что дорогу ему почти не было видно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699236" frameborder="0"></iframe> В Москве на Волжском бульваре водитель такси ехал с открытым капотом.

Также свидетели рассказали «КП» о том, что незадолго до того момента, как было сделано видео, таксист попал в ДТП: по некоторым данным, он столкнулся с другим автомобилем, используемым для перевозки пассажиров, и еще одной легковой машиной.

Кстати, стоит отметить, что ДТП с участием такси в Москве не редкость. К примеру, в середине февраля серьезная авария произошла на МКАД: на 47-м километре кольцевой автодороги такси на большой скорости влетело в грузовик «МАЗ». Как отмечалось, удар был такой силы, что водитель легковушки оказался зажат в салоне своего автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU