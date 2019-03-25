Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

СЕГОДНЯ 22:12 2019-03-25T22:12:04+03:00

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Украина в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через ее территорию предложила странам ЕС около 12 миллиардов кубометров объема хранения в своих подземных газовых хранилищах (ПГХ). Другими словам, незалежная готова сдать в аренду как минимум треть своих ПГХ.

Как утверждается в сообщении, опубликованного на сайте «Укртрансгаза», Венгрия и другие европейские страны, воспользовавшись предложением Киева, смогут гарантировать бесперебойную поставку голубого топлива своим гражданам следующей зимой, «даже если Россия прекратит транзит газа по территории Украины в страны ЕС после 1 января 2020 года».

Между тем, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее РФ и Венгрия уже договорились о поставках газа в обход Украины. Как отмечалось, «Газпром» предоставил Будапешту гарантии на поставку голубого топлива после 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU