2019-03-26T00:53:22+03:00
Общество

Кузнецова заявила о тяжелой ситуацией по защите прав усыновленных из России детей в США

Американские компетентные органы не отвечают на запросы российского детского омбудсмена
Юлия ДИВЕЕВА
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Уполномоченный при президенте РФ по правам детей Анна Кузнецова.Уполномоченный при президенте РФ по правам детей Анна Кузнецова.Фото: СОЦСЕТИ
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Власти США отказываются сотрудничать с российской стороной в вопросе защиты прав детей из России усыновленных американскими семьями. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам детей Анна Кузнецова.

"С США сложилась тяжёлая ситуация по защите прав наших детей, переданных ранее под усыновление. От ответственных органов нет ни одного ответа на многочисленные запросы по их состоянию. По сути, если детям понадобится помощь, мы об этом никогда не узнаем", - написала она на своей странице в Facebook.

Детский омбудсмен отметила, что с остальными странами ситуация намного благополучнее. Работает российско-французская комиссия, которая помогает разрешить спорные моменты по конкретным вопросам, есть договор с Италией, меморандум с финским и киргизским омбудсменами.

"Не так давно была встреча с представителями Испании, где они сообщили о намерении поддержать любые форматы постоянного диалога по вопросам защиты прав детей", - отметила Кузнецова.

По ее словам, недавно состоялся семинар, на котором обсуждались вопросы защиты детей в международном поле со специалистами органов опеки и попечительства, и экспертами. Поднимались темы межгосударственных браков, передачи детей, прав детей усыновлённых за границу, а также прав российских детей и семей за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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