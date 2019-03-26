Дима Билан пришел в Большой театр на вручение награды на костылях
Популярный певец Дима Билан пришел в Большой театр на вручение награды от министерства культуры РФ на костылях. Артист получил звание "Заслуженного артиста РФ" из рук главы ведомства Владимира Мединского.
Награждение прошло в понедельник, в День работника культуры, в атриуме Государственного большого академического театра. Видео торжественного момента Билан опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Артист недавно сломал ногу. На сцену он поднялся на костылях, но без гипса.
"Прежде всего хочу сказать спасибо всем моим дорогим сердцу людям - то есть вам, друзья , всем кто писал письма , поддерживал меня и был и остаётся поклонником моей музыки и моего пути - это наша награда !!!", - написал музыкант в своем инстаграме.
Он также поблагодарил Министерство культуры за награду и за высокую оценку его работы, свою родину Кабардино-Балкарию, где впервые оценили его талант и своих педагогов.
"Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!", - подытожил Билан.
Филипп Киркоров сразу же поздравил коллегу, прокомментировав его пост.
"Заслуженно!! Причём давно!! Давно уже народный и международный!" , - написал он.
ИСТОЧНИК KP.RU