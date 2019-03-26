Дима Билан пришел в Большой театр на вручение награды на костылях

СЕГОДНЯ 02:42 2019-03-26T02:54:01+03:00

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Популярный певец Дима Билан пришел в Большой театр на вручение награды от министерства культуры РФ на костылях. Артист получил звание "Заслуженного артиста РФ" из рук главы ведомства Владимира Мединского.

Награждение прошло в понедельник, в День работника культуры, в атриуме Государственного большого академического театра. Видео торжественного момента Билан опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

bilanofficial Дима Билан на костылях получил звание "Заслуженного артиста России"

Артист недавно сломал ногу. На сцену он поднялся на костылях, но без гипса.

"Прежде всего хочу сказать спасибо всем моим дорогим сердцу людям - то есть вам, друзья , всем кто писал письма , поддерживал меня и был и остаётся поклонником моей музыки и моего пути - это наша награда !!!", - написал музыкант в своем инстаграме.

Он также поблагодарил Министерство культуры за награду и за высокую оценку его работы, свою родину Кабардино-Балкарию, где впервые оценили его талант и своих педагогов.

"Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!", - подытожил Билан.

ivanna_wave_ Дима Билан получил звание "Заслуженный артист России"

Филипп Киркоров сразу же поздравил коллегу, прокомментировав его пост.

"Заслуженно!! Причём давно!! Давно уже народный и международный!" , - написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU