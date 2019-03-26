2019-03-26T02:54:01+03:00
Звезды

Дима Билан пришел в Большой театр на вручение награды на костылях

Певец получил звание "Заслуженный артист России" [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Заслуженный артист РФ Дима БиланЗаслуженный артист РФ Дима БиланФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Популярный певец Дима Билан пришел в Большой театр на вручение награды от министерства культуры РФ на костылях. Артист получил звание "Заслуженного артиста РФ" из рук главы ведомства Владимира Мединского.

Награждение прошло в понедельник, в День работника культуры, в атриуме Государственного большого академического театра. Видео торжественного момента Билан опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

bilanofficialbilanofficial
Дима Билан на костылях получил звание "Заслуженного артиста России"
66264 отметок «Нравится»2562 комментариевInstagram

Артист недавно сломал ногу. На сцену он поднялся на костылях, но без гипса.

"Прежде всего хочу сказать спасибо всем моим дорогим сердцу людям - то есть вам, друзья , всем кто писал письма , поддерживал меня и был и остаётся поклонником моей музыки и моего пути - это наша награда !!!", - написал музыкант в своем инстаграме.

Он также поблагодарил Министерство культуры за награду и за высокую оценку его работы, свою родину Кабардино-Балкарию, где впервые оценили его талант и своих педагогов.

"Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!", - подытожил Билан.

ivanna_wave_ivanna_wave_
Дима Билан получил звание "Заслуженный артист России"
56 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Филипп Киркоров сразу же поздравил коллегу, прокомментировав его пост.

"Заслуженно!! Причём давно!! Давно уже народный и международный!" , - написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США испытали две противоракеты в Калифорнии
Арабские страны осудили Трампа за решение по Голанским высотам
Кузнецова заявила о тяжелой ситуацией по защите прав усыновленных из России детей в США
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа
В Венесуэле снова произошло масштабное отключение электричества
Овечкин пожал Трампу руку в Белом доме
Власти США до сих пор не знают местоположение главаря ИГ*
Трое российских военных погибли в Сирии
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Появилось видео, как такси едет с открытым капотом по Москве
Стало известно, что будет делать Порошенко в случае поражения на выборах
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент поддержит ее сделку по Brexit
МИД РФ: признание США суверенитета Израиля над Голанами не меняет позицию Москвы
Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле
В США собака спасла хозяев ценой собственной жизни
Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанами
Израиль начал наносить удары по сектору Газа
Летевший из Лондона в Дюссельдорф самолет по ошибке сел в Эдинбурге
Пенс: Трамп 25 марта официально признает суверенитет Израиля над Голанами
Дело Кокорина и Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы