2019-03-26T03:15:27+03:00
Авто

АвтоВАЗ планирует обновить внедорожник Lada 4 4

В плане доработок автомобиля 17 пунктов
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Автомобиль Lada 4×4 инженеры "АвтоВАЗ" хотят сделать более удобнымАвтомобиль Lada 4×4 инженеры "АвтоВАЗ" хотят сделать более удобнымФото: Андрей ГРЕЧАННИК
Изменить размер текста:

Компания «АвтоВАЗ» анонсировала обновление внедорожника Lada 4×4 нынешнего поколения. Инженеры компании определили 17 пунктов, в которые необходимо внести изменения, чтобы сделать отечественный автомобиль комфортнее.

Как передает сайт «Лада.Онлайн» в план доработок включена адаптация дверных карт для установки акустических динамиков, внедрение фильтров поступающего в салон воздуха, замена уплотнителя дверей на трехкамерный. Также «АвтоВАЗ» собирается сделать более эргономичным рычаг переключения коробки передач, сертифицировать шины более распространенного типоразмера, доработать отопитель, подлокотник сиденья водителя, стеклоочиститель и так далее.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 29 августа 2018 года на Московском международном автосалоне MIAS-2018, «АвтоВАЗ» презентовал рекордное в истории бренда LADA количество новых серийных автомобилей. Наибольший интерес вызвал внедорожник LADA 4х4 Vision. В нем представители тольяттинского автомобильного завода показали свое концептуальное видение нового внедорожника в фирменном дизайне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тест-драйв KP.RU: трехдверная LADA 4X4 с кондиционером

В самом деле, это самая что ни на есть обычная «Нива» (уж простите, я ее и дальше так буду называть), какой ее узнали еще наши отцы и деды. С трехдверным кузовом, дисками-штамповками, металлическими бамперами. Пока злопыхатели-вазоненавистники шипят по поводу того, что модель без кардинальных изменений живет уже 40 лет, наши нынешние экономические реалии предоставляют ей новый шанс на продление жизни. Потому что столь дешевых внедорожников сейчас не делает никто. Ни у нас в стране, ни за границей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дима Билан пришел в Большой театр на вручение награды на костылях
США испытали две противоракеты в Калифорнии
Арабские страны осудили Трампа за решение по Голанским высотам
Кузнецова заявила о тяжелой ситуацией по защите прав усыновленных из России детей в США
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа
В Венесуэле снова произошло масштабное отключение электричества
Овечкин пожал Трампу руку в Белом доме
Власти США до сих пор не знают местоположение главаря ИГ*
Трое российских военных погибли в Сирии
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Появилось видео, как такси едет с открытым капотом по Москве
Стало известно, что будет делать Порошенко в случае поражения на выборах
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент поддержит ее сделку по Brexit
МИД РФ: признание США суверенитета Израиля над Голанами не меняет позицию Москвы
Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле
В США собака спасла хозяев ценой собственной жизни
Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанами
Израиль начал наносить удары по сектору Газа
Летевший из Лондона в Дюссельдорф самолет по ошибке сел в Эдинбурге
Пенс: Трамп 25 марта официально признает суверенитет Израиля над Голанами
Дело Кокорина и Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы