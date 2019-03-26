АвтоВАЗ планирует обновить внедорожник Lada 4 4

СЕГОДНЯ 03:07 2019-03-26T03:15:27+03:00

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Компания «АвтоВАЗ» анонсировала обновление внедорожника Lada 4×4 нынешнего поколения. Инженеры компании определили 17 пунктов, в которые необходимо внести изменения, чтобы сделать отечественный автомобиль комфортнее.

Как передает сайт «Лада.Онлайн» в план доработок включена адаптация дверных карт для установки акустических динамиков, внедрение фильтров поступающего в салон воздуха, замена уплотнителя дверей на трехкамерный. Также «АвтоВАЗ» собирается сделать более эргономичным рычаг переключения коробки передач, сертифицировать шины более распространенного типоразмера, доработать отопитель, подлокотник сиденья водителя, стеклоочиститель и так далее.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 29 августа 2018 года на Московском международном автосалоне MIAS-2018, «АвтоВАЗ» презентовал рекордное в истории бренда LADA количество новых серийных автомобилей. Наибольший интерес вызвал внедорожник LADA 4х4 Vision. В нем представители тольяттинского автомобильного завода показали свое концептуальное видение нового внедорожника в фирменном дизайне.

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В самом деле, это самая что ни на есть обычная «Нива» (уж простите, я ее и дальше так буду называть), какой ее узнали еще наши отцы и деды. С трехдверным кузовом, дисками-штамповками, металлическими бамперами. Пока злопыхатели-вазоненавистники шипят по поводу того, что модель без кардинальных изменений живет уже 40 лет, наши нынешние экономические реалии предоставляют ей новый шанс на продление жизни. Потому что столь дешевых внедорожников сейчас не делает никто. Ни у нас в стране, ни за границей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU