2019-03-26T04:33:02+03:00
Общество

Установка "умных" счетчиков газа может увеличить тарифы в России

Минэнерго оценило стоимость одного прибора в 11-15 тысяч рублей
Юлия ДИВЕЕВА
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Установка "умных" газовых счетчиков повысит тарифы для потребителейУстановка "умных" газовых счетчиков повысит тарифы для потребителейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Расходы на приобретение и установку интеллектуальных систем учета газа в России могут быть включены в тарифы на транспортировку газа или в плату за снабженческо-сбытовые услуги. Такие варианты содержатся в предложении, направленном Минэнерго в правительство.

Ведомство оценило стоимость одного прибора в 11-15 тысяч рублей при цене в 2-5 тысячи рублей за обычный счетчик. Общие расходы газораспределительных организаций при монтаже и установке новых приборов составят 385 млрд рублей, сообщает газета "Известия".

По данным издания, Минэнерго предлагает два варианта источников финансирования замен: либо включить расходы на счетчик в плату за снабженческо-сбытовые услуги, либо в тариф на транспортировку газа, который направляется газораспределительным организациям. И последний вариант для министерства предпочтительнее. Однако для потребителей платежи возрастут примерно одинаково.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «умные счетчики», которые должны быть установлены во всех квартирах, имеющих центральное газоснабжение, будут автоматически передавать показания по беспроводной связи поставщику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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