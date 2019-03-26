Эксперты США смоделировали начало войны между Россией и НАТО

СЕГОДНЯ 05:12 2019-03-26T05:12:53+03:00

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Чтобы помешать России вторгнуться в Прибалтику, НАТО необходимо оказать военную поддержку Польше, а также увеличить военное присутствие ВС Соединенных Штатов в этой стране. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок (ЦСБА) в исследовании «Усиление обороны Восточной границы НАТО ».

Сотрудники ЦСБА исходили из того, что Россия может захватить или захватить части балтийских государств Эстонии, Латвии и Литвы прежде, чем НАТО сможет вмешаться. В этой ситуации НАТО должно будет выбрать: признать действия РФ или начать контрнаступление.

«Последствия проигрыша даже ограниченной войны с Россией на европейском континенте могут оказаться фатальными для сплоченности альянса», - говорится в исследовании, опубликованном на сайте ЦСБА.

Отмечается, что Москва будет иметь преимущество в виде географического положения и расположения российских военных баз. Эксперты в этой ситуации советуют отмечают, что Польша может стать прекрасным форпостом для сил Североатлантического альянса. Усиление мощи польской армии в сочетании с активным присутствием американских войск в Польше могут сдерживать и защищать эту страну от возможного нападения РФ.

«Польша должна как можно скорее заменить устаревшее оборудование советской эпохи новым, которое лучше подходит для современной интенсивной войны и лучше интегрируется с другими возможностями НАТО», - говорится в исследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU