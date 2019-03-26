Конгрессмены США приняли закон о борьбе с энергетическим влиянием России

СЕГОДНЯ 05:55 2019-03-26T05:55:06+03:00

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Законопроект, направленный на борьбу с российским влиянием в энергетической сфере на страны Европы, одобрили 25 марта члены Палаты представителей Конгресса США. В документе говорится о необходимости энергетической безопасности и диверсификации источников поставок энергоресурсов для стран Центральной и Восточной Европы.

Против законопроекта выступили лишь 24 конгрессмена. Поддержали его 224 демократа и 167 республиканцев, всего - 391 депутат. Законодатели надеются, что это решение поможет снизить зависимость Европы от энергетических ресурсов России, которая, как сказано в законопроекте, "использует природный газ для принуждения, запугивания и влияния на другие страны", передает Интерфакс.

Одним из пунктов помощи конгрессмены внесли "увеличение экспорта энергетических ресурсов, технологий и опыта США на мировые рынки", инвестирование государственного и частного секторов США в европейские проекты энергетической инфраструктуры. Агентству США по торговле и развитию будет выделено пять миллионов долларов для помощи европейским партнерам, а заодно и на расширение штата сотрудников, которые будут заниматься этими вопросами.

Законопроект будет направлен на рассмотрение Сенату, а затем на подпись президенту США.

ИСТОЧНИК KP.RU