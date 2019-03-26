Канада предоставила убежище прятавшей Сноудена женщине
Ванесса Родел, помогавшая Эдварду Сноудену спрятаться в Гонгконге, получила убежище в Канаде. Об этом сообщила канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
В пресс-релизе отмечено, что гражданка Филиппин семь лет находилась в Гонконге в неопределенном положении, но теперь с дочерью Кеаной направляется “в новую жизнь”.
"Сегодня вечером их самолет приземлится в Торонто, откуда они завтра вылетят в Монреаль, где и намерены поселиться", - цитирует РИА Новости пресс-релиз правозащитников.
Канада предоставила убежище Родел еще в январе, но это держалось в тайне из соображений безопасности. Женщина и еще несколько человек помогали Сноудену скрываться от американских властей в ее квартире в Гонконге в 2013 году.
Организация "Ради беженце” отметила, что еще пять человек ждут решения канадских властей о предоставлении убежища и пообещала оказывать давление на канадские власти, чтобы решение было принято как можно быстрее.
Напомним, что в 2013 году бывший сотрудник АНБ США прибыл в Россию и получил здесь временное убежище. 1 августа 2014 года Сноудену был предоставлен вид на жительство.
Скрываться ему пришлось после того, как он опубликовал данные о том, что американские спецслужбы следят за людьми в Интернете и прослушивают их телефонные переговоры, в том числе следят за лидерами разных стран. В США Сноудена заочно обвинили в хищении госсобственности и шпионаже.
ИСТОЧНИК KP.RU
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