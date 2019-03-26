Канада предоставила убежище прятавшей Сноудена женщине

СЕГОДНЯ 06:17 2019-03-26T06:23:53+03:00

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Ванесса Родел, помогавшая Эдварду Сноудену спрятаться в Гонгконге, получила убежище в Канаде. Об этом сообщила канадская правозащитная организация "Ради беженцев".

В пресс-релизе отмечено, что гражданка Филиппин семь лет находилась в Гонконге в неопределенном положении, но теперь с дочерью Кеаной направляется “в новую жизнь”.

"Сегодня вечером их самолет приземлится в Торонто, откуда они завтра вылетят в Монреаль, где и намерены поселиться", - цитирует РИА Новости пресс-релиз правозащитников.

Канада предоставила убежище Родел еще в январе, но это держалось в тайне из соображений безопасности. Женщина и еще несколько человек помогали Сноудену скрываться от американских властей в ее квартире в Гонконге в 2013 году.

Организация "Ради беженце” отметила, что еще пять человек ждут решения канадских властей о предоставлении убежища и пообещала оказывать давление на канадские власти, чтобы решение было принято как можно быстрее.

Напомним, что в 2013 году бывший сотрудник АНБ США прибыл в Россию и получил здесь временное убежище. 1 августа 2014 года Сноудену был предоставлен вид на жительство.

Скрываться ему пришлось после того, как он опубликовал данные о том, что американские спецслужбы следят за людьми в Интернете и прослушивают их телефонные переговоры, в том числе следят за лидерами разных стран. В США Сноудена заочно обвинили в хищении госсобственности и шпионаже.

ИСТОЧНИК KP.RU