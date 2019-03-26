Президент Мексики потребовал у короля Испании извиниться за нарушения во время завоевания

СЕГОДНЯ 06:57 2019-03-26T06:59:29+03:00

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Испания должна извиниться перед мексиканским народом за нарушения, совершенные 500 лет назад, во времена завоеваний. С таким требованием в своем письме к испанскому королю Филиппу VI обратился президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Глава государства отправил свое послание монарху через МИД Испании. Лопес Обрадор подчеркнул, что только после принесенных извинений между странами может быть достигнуто полное примирение, пишет газета El Pais.

Речь идет о преступлениях и нарушениях прав против коренных жителей североамериканских территорий. Президент пояснил, что в 2021 году Мескика будет отмечать 200 лет независимости, который он хотел бы назвать "годом великого примирения".

"Я уже отправил письмо Королю Испании и Папе (Римскому - ред.), чтобы они признали нарушения и попросили прощения у коренных народов за то, что сейчас считается нарушением прав человека", - сказал Лопес Обрадор в видеоролике, опубликованном в его твиттер-акаунте.

Послание было передано всего через два месяца после визита председателя правительства Испании Педро Санчеса в Мексику. В Мадриде выразили сожаление в связи с полученным посланием и отклонили обращение президента.

"Прибытие 500 лет назад испанцев на нынешние мексиканские земли не может быть оценено в свете современных соображений. Наши братские народы всегда знали, как читать наше общее прошлое без гнева и с конструктивной точки зрения", - ответили в королевстве.

ИСТОЧНИК KP.RU