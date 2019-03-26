Погода в Москве на 26 марта 2019 года: снег, дождь и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:08 2019-03-26T07:08:46+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 26 марта 2019 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 26 марта 2019 года будет облачной с прояснениями. К такому выводу пришли синоптики российского Гидрометцентра.

Согласно их данным, днем в столице ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, а утром в отдельных районах возможна гололедица. При этом температура воздуха составит 4..6 градуса тепла в светлое время суток, и -3..-1 - в темное.

Что касается скорости ветра, то его потоки западного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду с отдельными порывами до 15 м/с. Атмосферное давление немного пониженное - 738 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что погода более-менее стабилизируется и станет по-настоящему весенней лишь к середине апреля. Тогда же и растают сугробы на улицах Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU