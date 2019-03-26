Летевший из Мумбаи лайнер экстренно сел в Сингапуре из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 07:28 2019-03-26T07:28:28+03:00

Неизвестный сообщил о бомбе на борту летевшего в Сингапур лайнера Фото: REUTERS

Сообщение о наличии взрывного устройства на борту поступало сразу после того, как самолет покинул индийский мегаполис

Изменить размер текста: A A

Самолет компании Singapore Airlines вынужден был совершить экстренную посадку в сингапурском аэропорту Чанги из-за угрозы взрыва. На протяжении большей части полета лайнер сопровождали истребители Военно-воздушных сил республики.

Известно, что сообщение о заложенной на борту бомбе поступило сразу после того, как Boeing 777-300ER покинул точку вылету - индийские Мумбаи. В этот момент, помимо экипажа, в воздухе находились 263 пассажира.

Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Сингапура, а уже на земле правоохранители задержали некую женщину с ребенком для последующего допроса. Все остальные пассажиры были отпущены после дополнительных проверок.

Издание The Straits Times уточняет, что сообщение о взрывном устройстве в результате оказалось ложным. Имела ли к этому отношение задержанная пассажирка, пока неизвестно.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в марте следовавший из Бахрейна в Москву лайнер "Уральских авиалинии" также вынужден был совершить экстренную посадку в Баку из-за угрозы взрыва. К счастью, информация не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU