Летевший из Мумбаи лайнер экстренно сел в Сингапуре из-за угрозы взрыва
Самолет компании Singapore Airlines вынужден был совершить экстренную посадку в сингапурском аэропорту Чанги из-за угрозы взрыва. На протяжении большей части полета лайнер сопровождали истребители Военно-воздушных сил республики.
Известно, что сообщение о заложенной на борту бомбе поступило сразу после того, как Boeing 777-300ER покинул точку вылету - индийские Мумбаи. В этот момент, помимо экипажа, в воздухе находились 263 пассажира.
Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Сингапура, а уже на земле правоохранители задержали некую женщину с ребенком для последующего допроса. Все остальные пассажиры были отпущены после дополнительных проверок.
Издание The Straits Times уточняет, что сообщение о взрывном устройстве в результате оказалось ложным. Имела ли к этому отношение задержанная пассажирка, пока неизвестно.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в марте следовавший из Бахрейна в Москву лайнер "Уральских авиалинии" также вынужден был совершить экстренную посадку в Баку из-за угрозы взрыва. К счастью, информация не подтвердилась.
ИСТОЧНИК KP.RU