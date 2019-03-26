2019-03-26T07:32:15+03:00
Политика

Разведка США рассказала, когда "Посейдоны" поступят на вооружение армии России

Американцы считают, что подводные дроны появятся в арсенале РФ через восемь лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Беспилотный аппарат с ядерным зарядом станет частью российской многоцелевой океанской системы «Посейдон»Беспилотный аппарат с ядерным зарядом станет частью российской многоцелевой океанской системы «Посейдон»
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Российский подводный беспилотник, вооруженный ядерной боеголовкой, появится в арсенале вооруженных сил РФ не ранее 2027 года. Такое мнение содержится в докладах американской разведки.

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на свои источники, через восемь лет Россия еще должна будет провести успешные испытания этого снаряда. Тем не менее, у США нет аналогов, подобных этой российской разработке.

"Мы будем иметь дело с российской подлодкой, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть. Русские амбициозно надеются воспользоваться работающей на ядерной энергии автономной подводной машиной с ядерной боеголовкой в качестве оружия возмездия, если их ядерных потенциал времен СССР будет нейтрализован во время войны", - цитирует CNBC слова одного из экспертов.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал в начале февраля, что ходовые испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон", являющегося частью многоцелевой океанской системы, начнутся летом 2019 года. А подводные испытания начались в России 25 декабря прошлого года.

Первое видео испытаний «Посейдона».

ИСТОЧНИК KP.RU

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