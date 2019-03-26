Разведка США рассказала, когда "Посейдоны" поступят на вооружение армии России
Российский подводный беспилотник, вооруженный ядерной боеголовкой, появится в арсенале вооруженных сил РФ не ранее 2027 года. Такое мнение содержится в докладах американской разведки.
Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на свои источники, через восемь лет Россия еще должна будет провести успешные испытания этого снаряда. Тем не менее, у США нет аналогов, подобных этой российской разработке.
"Мы будем иметь дело с российской подлодкой, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть. Русские амбициозно надеются воспользоваться работающей на ядерной энергии автономной подводной машиной с ядерной боеголовкой в качестве оружия возмездия, если их ядерных потенциал времен СССР будет нейтрализован во время войны", - цитирует CNBC слова одного из экспертов.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал в начале февраля, что ходовые испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон", являющегося частью многоцелевой океанской системы, начнутся летом 2019 года. А подводные испытания начались в России 25 декабря прошлого года.
Первое видео испытаний «Посейдона».
ИСТОЧНИК KP.RU