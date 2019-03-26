Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-26T08:06:05+03:00

Кандидат в президенты намекнул на высказывание своего конкурента по президентской гонке Зеленского

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцам нельзя "вставать на колени и плакать, вымаливая прощение" у российского лидера Владимира Путина. В ходе предвыборных выступлений глава Незалежной напомнил высказывание своего конкурента в гонке за главный пост страны Владимира Зеленского, сделанное им в 2014 году.

"Украинцам предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать сегодня прощения у Путина. Запомните: Москва слезам не верит!" — сказал Порошенко.

Он также процитировал строки из гимна экстремистской Организации украинских националистов (ОУН-УПА, запрещена в РФ), которые гласят, что слезы никому не принесли свободу, а мир получает только боец. Видео интервью Порошенко он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как ранее писал сайт kp.ru, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед российским лидером Владимиром Путиным на колени. Он напомнил, что это заявление было сделано в 2014 году - "перед началом войны". Шоумен пояснил, что тогда был готов "встать на колени" ради своей страны.

Отметим, что у Зеленского сегодя самые высокие шансы на победу среди всех 39 кандидатов в президенты, в выходные его рейтинг впервые превысил 30%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU