Япония осудила исследования Южной Кореи в районе спорных островов

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-26T08:15:53+03:00

В Токио заявили, что такие действия Сеула идут вразрез с позицией властей по территориальному вопросу

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Японское правительство резко осудило действия Южной Кореи, которая решила провести океанические исследования в районе архипелага Такэсима (Токто), являющегося предметом многолетнего территориального спора. Соответствующее заявление было сделано генеральным секретарем кабинета министров островного государства Ёсихидэ Сугой на регулярной пресс-конференции.

По его мнению, такое поведение Сеула неприемлемо. Между тем, сами южнокорейцы собираются изучать морское дно и погодные условия в регионе на протяжении по крайней мере нескольких месяцев.

"Это идет вразрез с нашей позицией по территориальной принадлежности островов Такэсима, и является совершенно неприемлемым", - цитирует ТАСС Сугу.

Сайт kp.ru писал о том, что архипелаг Такэсима, представляющий собой группу крошечных островов общей площадью 0,188 кв. км, вошел в состав Южной Кореи после окончания Второй мировой войны, однако в Японии случившееся называют захватом.

ИСТОЧНИК KP.RU