Минпромторг сообщил о завершении испытаний нового крыла для МС-21

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-26T10:47:11+03:00

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Испытания нового композитного крыла для российского лайнера МС-21 находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который в настоящий момент находится в Малайзии на выставке LIMA-2019.

Министр заявил, что наши производители успешно реализуют программу импортозамещения после того, как США наложили санкции на поставку композитов, а сами материалы временно закупаются в Юго-Восточной Азии, но даже эта проблема в скором времени будет решена.

Мы завершаем сейчас испытания как раз нового крыла уже с учетом поставки ленты от других поставщиков", - сказал Мантуров.

По его словам, все изменения лишь незначительно скажутся на сроках производства самолета и сдвинут их примерно на шесть месяцев. При этом российский и европейский сертификаты на МС-21 могут быть получены уже в 2020 году. Сами же поставщики, отказавшие от сотрудничества с Россией, потеряют по два миллиона долларов за каждый лайнер, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее США ввела санкции в отношении "Ростеха" и Объединенной авиастроительной корпорации. Это привело к прекращению поставок компонентов от американской Hexcel и японской Toray Industries для крыла и части киля МС-21. В результате правительство РФ выделило субсидии на проведение процедуры импортозамещения и дальнейшее производство лайнеров в новых условиях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697520" frameborder="0"></iframe> Первый полёт самолёта МС-21-300.

ИСТОЧНИК KP.RU