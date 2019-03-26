2019-03-26T10:47:11+03:00
Политика

Минпромторг сообщил о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Антироссийские санкции США должны были сорвать производство самолетов, но импортозамещение помогло выйти из ситуации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лайнер МС-21. Фото: корпорация "Иркут"Лайнер МС-21. Фото: корпорация "Иркут"
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Испытания нового композитного крыла для российского лайнера МС-21 находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который в настоящий момент находится в Малайзии на выставке LIMA-2019.

Министр заявил, что наши производители успешно реализуют программу импортозамещения после того, как США наложили санкции на поставку композитов, а сами материалы временно закупаются в Юго-Восточной Азии, но даже эта проблема в скором времени будет решена.

Мы завершаем сейчас испытания как раз нового крыла уже с учетом поставки ленты от других поставщиков", - сказал Мантуров.

По его словам, все изменения лишь незначительно скажутся на сроках производства самолета и сдвинут их примерно на шесть месяцев. При этом российский и европейский сертификаты на МС-21 могут быть получены уже в 2020 году. Сами же поставщики, отказавшие от сотрудничества с Россией, потеряют по два миллиона долларов за каждый лайнер, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее США ввела санкции в отношении "Ростеха" и Объединенной авиастроительной корпорации. Это привело к прекращению поставок компонентов от американской Hexcel и японской Toray Industries для крыла и части киля МС-21. В результате правительство РФ выделило субсидии на проведение процедуры импортозамещения и дальнейшее производство лайнеров в новых условиях.

Первый полёт самолёта МС-21-300.

ИСТОЧНИК KP.RU

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