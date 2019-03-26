Тимошенко признала, что не сможет вернуть Крым сразу после выборов

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-26T11:22:03+03:00

При этом политик пообещала не дать миру привыкнуть к мысли о том, что полуостров уже не украинский

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Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко признала, что даже ее победа на предстоящих президентских выборах не сможет гарантировать немедленное возвращение Крыма, который вот уже пять лет находится в составе России.

"К сожалению, Крым мы не сможем вернуть сразу, но мы никому не позволим привыкнуть к вопросу, что Крым не украинский. И мы никогда не позволим рисовать на чужих картах наш Крым, как свою территорию", - сказала политик в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

При этом, как писал сайт kp.ru, ранее она все же обещала вернуть украинцам "оккупированные" земли, к которым отнесла не только полуостров, но и Донбасс. Тогда Тимошенко заверила, что начнет действовать сразу в нескольких направлениях, и пойдет в наступление не только на дипломатическом фронте, но и в сфере укрепления армии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU