Toyota, Lamborghini и Michelin выступили против регистрации бренда Aurus в Европе

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-26T12:06:05+03:00

Российский автомобиль "Кортеж" может не попасть на европейский рынок в первозданном виде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дело в том, что название люксового российского авто перекликается с уже имеющимися и есть риск, что потребитель будет введен в заблуждение

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Российские автомобили бренда Aurus могут не попасть на европейский рынок с существующим названием. Дело в том, что данное наименование очень схоже с некоторыми автомобилями других марок, которые уже есть на рынке.

В европейском Бюро по интеллектуальной собственности уже опротестовали патентную заявку нашей марки. Сделали это сразу три компании: Toyota, Lamborghini и Michelin. Гиганты уверяют, что потребитель может запутаться в представленных автомобилях, так как помимо российского Aurus существует компактный хетчбэк Auris от Toyota или люксовый кросcовер Urus Lamborghini, а еще суббренд Taurus от шинного гиганта.

Юрист Toyota подчеркивает, что визуально наименования схожи до одной буквы. По тому же принципу составлены протесты компаний Lamborghini и Michelin,.

В Минпромторге пока не видят проблем из-за возникших патентных тонкостей. ФГУП «НАМИ», который является разработчиком авто, уже проводит регистрацию в Европе и на Ближнем Востоке. В начале этого года соответствующие документы были получены от патентного ведомства Benelux, которое объединяет Бельгию, Нидерланды и Люксембург. В марте регистрацию подтвердили в Латвии и Литве.

Не исключено, что уже проведенные регистрации могут быть оспорены этой же тройкой, уверены российские юристы. Не исключено, что производитель может произвести ребрендинг специально для того, чтобы выйти на европейский рынок, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU