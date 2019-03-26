В Кремле прокомментировали решение США признать суверенитет Израиля над Голанами

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-26T12:51:53+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют в связи с решение Вашингтона признать суверенитет Тель-Авива над Голанскими высотами. По его словам, такие действия со стороны Соединенных Штатов являются очередным шагом в нарушении международного права.

«Подобное решение однозначно имеет негативные последствия и с точки зрения ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы в политическом урегулировании в Сирии, - сказал он. - Это ни у кого не вызывает сомнения».

Президент США Дональд Трамп 25 марта, как ранее писал сайт kp.ru, в ходе переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, подписал прокламацию, признающую суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.

Ставя свою подпись под документом, американский лидер выразил мнение о том, что такое решение «должно было произойти десятилетия назад». Также Трамп заявил, что Израиль в 1967 году захватил Голаны, чтобы «защитить себя от угроз».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699239" frameborder="0"></iframe> Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

ИСТОЧНИК KP.RU