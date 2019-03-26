Песков: Путину регулярно докладывают о ситуации с "китовой тюрьмой"

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-26T12:49:36+03:00

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Курирующий ситуацию вокруг "китовой тюрьмы" в Приморье вице-премьер Алексей Гордеев регулярно докладывает президенту России Владимиру Путину о реализации программы адаптации находящихся в неволе животных. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что не так давно место содержания белух и косаток посетила целая делегация экспертов и ученых, в том числе сотрудники научных ведомств Академии наук, которые обследовали морских обитателей и осмотрели их вольеры. В результате специалисты пришли к выводу, что просто выпустить животных на свободу уже нельзя, поскольку они сразу погибнут, но есть и другой выход.

"Нужна программа адаптации, нужно модифицировать условия пребывания. Сейчас, насколько я понимаю, эта модификация готовится. Собственно, работа ведется, сиюминутное решение этого вопроса невозможно", - цитирует ТАСС Пескова.

Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе стороны подписали действующее до конца года соглашение, которое прописывает совместные усилия экспертов и хозяев "китовой тюрьмы" по созданию благоприятных условий содержания животных и их кормления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689843" frameborder="0"></iframe> Китовая тюрьма в Приморье. Жуткое видео.

ИСТОЧНИК KP.RU