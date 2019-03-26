В Крыму назвали утопическими планы Украины и НАТО по возвращению Крыма

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-26T13:05:06+03:00

Крым воссоединился с Россией пять лет назад Фото: REUTERS

Депутат Госдумы Михаил Шеремет уверен, что у данной задумки нет перспектив

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Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет считает утопическими планы Украины по возвращению полуострова под свою юрисдикцию.

Речь идет, в частности, о платформе Киева и НАТО, создание которой ранее анонсировал президент страны Петр Порошенко. По мнению Шеремета, у проекта нет абсолютно никаких перспектив.

"Это просто утопия. Никакой перспективы возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию нет. Главная цель всей этой пропаганды – это создание из России образа врага, основанного на утопических идеях", - сказал депутат в интервью РИА Новости.

При этом он сравнил НАТО с плесенью, которая сменяет мир войной везде, где только появляется, и посоветовал членам альянса заняться лучше возрождением уже разрушенных ими стран.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко также говорила о намерении вернуть Крым в случае победы на выборах. Однако с приближением даты их проведения уверенности поубавилось, и накануне политик признала неспособность сразу же присвоить себе полуостров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU