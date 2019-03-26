В России запущен новый сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-26T13:13:34+03:00

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«Яндекс» запустил новый сервис «Яндекс.Шеф», который занимается доставкой продуктов и рецептов для самостоятельного приготовления блюд. Алгоритм работы сервиса прост.

Пользователь выбирает блюдо, заказывает через приложение или на сайте необходимые для приготовления ингредиентов, которые специалисты «Яндекс.Шеф» уже в расфасованном виде доставляют на дом. Более того, в доставку входит рецепт блюда.

«Заказ на дом готовых наборов свежих продуктов с рецептом позволяет питаться разнообразно и полезно, не прилагая больших усилий и не переплачивая», - прокомментировал проект глава «Яндекс.Шефа» и сооснователь «Партии еды» Михаил Перегудов.

Как рассказали разработчики, заказы можно делать разово или оформить подписку. В последнем случае пользователь получает бонус: свежие продукты будут доставлять регулярно. Каждую неделю «Яндекс.Шеф» обещает предлагать новое меню, в котором кроме завтраков, обедов и ужинов можно будет найти рецепты десертов, напитков и детскую еду.

Сейчас сервис «Яндекс.Шеф» доступен в Москве и Сантк-Петербурге. Приложение можно скачать для iOS и Android.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Яндекс запустил онлайн-курсы по программированию для взрослых. Новый сервис позволит выучиться на фронтенд-разработчика и веб-разработчика.

ИСТОЧНИК KP.RU