В Австралии четырехметровый крокодил поживился уловом местных рыбаков

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-26T13:27:55+03:00

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Двое рыбаков Даг и Дэниэль, которые рыбачили в устье одного из ручьев города Дарвина на севере Австралии, были вынуждены сразиться за свою добычу с четырехметровым гребнистым крокодилом. Данная схватка была заснята на видео, опубликована в социальной сети и к настоящему времи собрало уже миллионы просмотров.

Курьез, который мог закончится плачевно, произошел в тот момент, когда один из мужчин поймал на крючок белого морского окуня и пытался вытащить его на берег. В этот момент в траве хорошую добычу приметил огромный крокодил, который и стал преследовать улов.

Крокодил напал на рыбака и отобрал его улов.

Никто из участников схватки не хотел уступить – хищник стремительно наступал, а рыбак не готов был легко расстаться с добычей.

В неравной схватке за улов победа досталась крокодилу, который в доли секунды не только лишил рыбаков рыбы, но также оставил их без снастей, говорится в сообщении АВС.

ИСТОЧНИК KP.RU