Неопознанные светящиеся объекты были замечены над Москвой

СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-26T13:32:40+03:00

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Группа неопознанных светящихся объектов была замечена во вторник, 26 марта, в Москве в районе Киевского шоссе, в 10 км. от Московской кольцевой автодороги.

Святящейся объекты летели группой и резко меняли направление. Как сообщают очевидцы, они были замечены в районе 3:15 сегодня недалеко от торгового центра «Новомосковский», где и были запечатлены на видео. Очевидцы не смогли угадать, чем именно были объекты, однако, можно предположить, что это были дроны.

Ранее в Росавиации предупреждали об опасности несанкционированных полетов квадрокоптеров, объясняя это тем, что небольшие беспилотники могут применять террористы. Также, в ведомстве сообщили о том, что полеты дронов над российскими аэродромами будут пресекать с помощью новой техники, которая позволяет перехватить управление над беспилотниками.

Кстати, в ноябре прошлого года поступило сообщение о том, что в помощь столичным сотрудникам ГИБДД закупят новых помощников – дронов и первые 20 квадрокоптеров поступят в московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) уже к концу 2018 года. Как заявили в ЦОДД, в дальнейшем беспилотники «должны быть в каждом экипаже «Дорожного патруля». Более того, не исключалось, что в дальнейшем дронов научат преследовать злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU