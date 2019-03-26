2019-03-26T13:30:13+03:00
Наука

Астрономы определили место рождения Юпитера

Планета зародилась далеко от Солнца
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые узнали о миграции ЮпитераУченые узнали о миграции ЮпитераФото: NASA
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Астрофизики из шведского Университета Лунда установили место рождения Юпитера. По данным исследователей, пятая планета Солнечной системы образовалась далеко от звезды, а потом мигрировала.

Как отмечают специалисты, 4,5 миллиарда лет назад планета еще не являлась газовым гигантом и располагалась на расстоянии в 4 раза дальше от Солнца, чем теперь.

«Впервые мы получили доказательства того, что Юпитер сформировался далеко от Солнца, а затем мигрировал. Эти доказательства основаны на асимметричном распределении троянских астероидов, вращающихся возле него», — цитирует одного из авторов исследования Симону Пирани телеканал «360».

По словам специалиста, троянские астероиды — это две группы, в которые входят миллионы космических объектов. Примечательно, что позади Юпитера примерно на 50% троянских астероидов меньше. Эта асимметрия и свидетельствует о миграции планеты, пишет сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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