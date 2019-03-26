Шесть человек пострадали в результате пожара ТЦ в Баку
В Баку в результате пожара в торговом центре «Диглас» пострадали шесть человек. Трое из них являются сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций, двое представителями охранной службы и один сотрудник ТЦ.
По информации media.az, один сотрудник МЧС доставлен в Центральную клиническую больницу, остальным оказана помощь на месте.
В Баку горит торговый центр.
К тушению торгового центра привлечено четыре вертолета, посетители эвакуированы, пишут "Известия". На месте происшествия прибыли министр чрезвычайных ситуаций Кямаледдин Гейдаров, заместитель министра внутренних дел Орудж Залов и другие официальные лица.
Сайт kp.ru ранее сообщал, что возгорание ТЦ возникло утром во вторник, 26 марта. Он расположенном в поселке 8-й километр Низаминского района. На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов. Сотрудники подразделения и службы спасения оперативно приступили к проведению работ по тушению пожара и другим неотложным мерам. Причины возгорания пока неизвестны, однако очаг находился в одном из магазинов торгового центра.
В Баку горит торговый центр.
ИСТОЧНИК KP.RU