2019-03-26T13:51:54+03:00
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате пожара ТЦ в Баку

Пяти оказана помощь на месте, одного доставили в больницу
Алия КАМИЕВА
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Пожар произошел в Баку в торговом центре «Диглас»Пожар произошел в Баку в торговом центре «Диглас»Фото: скрин с видео
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В Баку в результате пожара в торговом центре «Диглас» пострадали шесть человек. Трое из них являются сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций, двое представителями охранной службы и один сотрудник ТЦ.

По информации media.az, один сотрудник МЧС доставлен в Центральную клиническую больницу, остальным оказана помощь на месте.

В Баку горит торговый центр.

К тушению торгового центра привлечено четыре вертолета, посетители эвакуированы, пишут "Известия". На месте происшествия прибыли министр чрезвычайных ситуаций Кямаледдин Гейдаров, заместитель министра внутренних дел Орудж Залов и другие официальные лица.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что возгорание ТЦ возникло утром во вторник, 26 марта. Он расположенном в поселке 8-й километр Низаминского района. На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов. Сотрудники подразделения и службы спасения оперативно приступили к проведению работ по тушению пожара и другим неотложным мерам. Причины возгорания пока неизвестны, однако очаг находился в одном из магазинов торгового центра.

В Баку горит торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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