2019-03-26T13:54:26+03:00
Политика

Лавров: Россия заинтересована в наращивании экономического сотрудничества с США

Глава МИД РФ заявил, что Москва ожидает активного участия американских бизнесменов в различных экономических форумах, в том числе ПЭМФ-2019
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Москва готова содействовать наращиванию деловых связей с Вашингтоном, поскольку российско-американское взаимодействие не дотягивает до своего потенциала. Соответствующие заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 26 марта, на встрече с представителями американской торговой палаты в РФ.

«Сегодня российско-американское взаимодействие, мягко говоря, несколько не дотягивает до своего потенциала. Мы хотели бы придать этому сотрудничеству инвестиционному, экономическому, дополнительный импульс... Мы готовы всячески содействовать наращиванию деловых связей», - сказал Лавров.

Глава МИД также указал на то, что правительство и президент России «неоднократно подтверждали» стремление страны «к совершенствованию экономического взаимодействия и улучшению инвестклимата». Он отметил, что Москва хочет «привлекать иностранный бизнес, в том числе американский, создавать для этого благоприятные условия».

Лавров добавил, что Россия ожидает «традиционно активного участия американских бизнесменов в различных экономических форумах», в том числе и в предстоящем Международном петербургский экономический форум.

Ранее появилось сообщение о том, что американские бизнесмены и чиновники грозят объявить бойкот ПМЭФ-2019 и отказаться от участия в нем. Такие намерение связаны с арестом в России основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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