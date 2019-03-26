Защита Кокорина обратилась с жалобой в ЕСПЧ

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-26T14:15:41+03:00

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Адвокаты игрока футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина, который в настоящий момент содержится в СИЗО по делу об избиениях, подали жалобу в Европейский суд по правам человека на избрание ему меры пресечения в виде ареста.

"Как только нам стало известно, что дело поступило в суд, мы подали в ЕСПЧ жалобу о нарушении прав Александра при избрании и продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал один из защитников футболиста Андрей Ромашов.

По его словам, в настоящий момент Кокорин содержится в угрожающих его здоровью условиях, что недопустимо законодательством не только нашей страны, но и международным. При этом в случае коммуницирования соответствующая жалоба будет рассмотрена ЕСПЧ в приоритетном порядке - ни как обычно, около пяти лет, а в течение года.

"Только у Александра сложилась ситуация, которая позволяет рассмотреть жалобу в приоритетном порядке", - цитирует ТАСС Ромашова.

Сайт kp.ru писал о том, что первое предварительное слушание уголовного дела Александра Кокорина и игрока "Краснодара" Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов, будет рассмотрено в следующую среду, 3 апреля, в закрытом режиме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690423" frameborder="0"></iframe> Арест Кокорина и Мамаева продлили до 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU