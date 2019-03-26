Хабиб Нурмагомедов отреагировал на завершение карьеры Конора Макгрегора
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на объявление о завершении карьеры ирландским бойцом смешанных единоборств ирландцем Конором Макгрегором. Кажется, россиянин остался по-своему доволен решением ирландца.
- В джунглях может быть только один король. Только один, - написал Хабиб Нурмагомедов у себя в личном Твиттере.
Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры сегодня, 26 марта. Однако же, далеко не все верят в то, что ирландец сказал свое последнее слово. Все дело в том, что весной 2016 года Макгрегор объявил о том, что уходит из спорта "молодым". Но уже через день передумал и изменил свое решение.
Ирландец провел 25 боев, 21 встречу выиграл. 18 побед одержал нокаутом, 4 раза проиграл. В том числе и свой последний бой 6 октября 2018 года россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах.О своём уходе из спорта 30-летний ирландец написал в Twitter
ИСТОЧНИК KP.RU