Хабиб Нурмагомедов отреагировал на завершение карьеры Конора Макгрегора

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-26T14:24:41+03:00

Российский чемпион UFC написал краткий пост у себя в соцсетях

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на объявление о завершении карьеры ирландским бойцом смешанных единоборств ирландцем Конором Макгрегором. Кажется, россиянин остался по-своему доволен решением ирландца.

- В джунглях может быть только один король. Только один, - написал Хабиб Нурмагомедов у себя в личном Твиттере.

Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры сегодня, 26 марта. Однако же, далеко не все верят в то, что ирландец сказал свое последнее слово. Все дело в том, что весной 2016 года Макгрегор объявил о том, что уходит из спорта "молодым". Но уже через день передумал и изменил свое решение.

Ирландец провел 25 боев, 21 встречу выиграл. 18 побед одержал нокаутом, 4 раза проиграл. В том числе и свой последний бой 6 октября 2018 года россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699294" frameborder="0"></iframe> Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах.О своём уходе из спорта 30-летний ирландец написал в Twitter

ИСТОЧНИК KP.RU