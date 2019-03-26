2019-03-26T14:24:41+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на завершение карьеры Конора Макгрегора

Российский чемпион UFC написал краткий пост у себя в соцсетях
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Прошлой осенью Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов дрались на UFC 229.Прошлой осенью Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов дрались на UFC 229.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на объявление о завершении карьеры ирландским бойцом смешанных единоборств ирландцем Конором Макгрегором. Кажется, россиянин остался по-своему доволен решением ирландца.

- В джунглях может быть только один король. Только один, - написал Хабиб Нурмагомедов у себя в личном Твиттере.

Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры сегодня, 26 марта. Однако же, далеко не все верят в то, что ирландец сказал свое последнее слово. Все дело в том, что весной 2016 года Макгрегор объявил о том, что уходит из спорта "молодым". Но уже через день передумал и изменил свое решение.

Ирландец провел 25 боев, 21 встречу выиграл. 18 побед одержал нокаутом, 4 раза проиграл. В том числе и свой последний бой 6 октября 2018 года россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах.О своём уходе из спорта 30-летний ирландец написал в Twitter

ИСТОЧНИК KP.RU

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