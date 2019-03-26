2019-03-26T14:19:15+03:00
Общество

Дмитрий Медведев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили нацпроекты, «АвтоВАЗ» и экологию

Премьер-министр встретился с главой региона в Москве
Ирина СУХАНОВА
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Дмитрий Азаров рассказал Дмитрию Медведеву о социально-экономическом развитии региона. Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области.Дмитрий Азаров рассказал Дмитрию Медведеву о социально-экономическом развитии региона. Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области.
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев 25 марта провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Глава региона рассказал премьеру об основных экономических показателях в области, а также о реализации нацпроектов.

В 2018 году в Самарской области появилось 13 новых предприятий, создано 12 тысяч новых рабочих мест. Объем валового внутреннего продукта в области вырос и составил 1,5 трл. руб. Регион активно работает над выполнением майского Указа президента РФ и участвует во всех национальных проектах. В 2019 году на реализацию нацпроектов из федерального бюджета было направлено свыше 15 млрд. руб., из областного — еще 8 млрд.

Дмитрий Медведев и Дмитрий Азаров обсудили меры поддержки крупнейшего производителя региона - «АвтоВАЗа». В конце прошлого года предприятие подписало специнвестконтракт, по которому собирается локализовать в России производство 26 моделей машин, а также выпуск автоматических коробок передач и двигателей нового поколения, в том числе и работающих на природном газе. Глава Самарской области обратился к премьер-министру с предложением ввести дифференциацию господдержки автопроизводителей с учетом уровня локализации производств. По итогам встречи Дмитрий Медведев дал соответствующее поручение.

Губернатор также попросил главу правительства в рамках нацпроекта «Экология» оказать поддержку в рекультивации земель бывшего Средневолжского завода химикатов. Федеральная программа «Оздоровление Волги» направлена на то, чтобы минимизировать экологический вред, причиненный природе вредным производством, и защитить волжский бассейн.

- Вопросы, которые на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым поднял губернатор, имеют стратегическое значение для региона, - считает Председатель Самарской губернской думы, академик РАН, ректор СамГМУ Геннадий Котельников. - Прежде всего, это экологическая тема - рекультивации территории бывшего Средневолжского завода химикатов, которая сегодня наносит ощутимый вред экологии региона. Принципиальный вопрос — господдержка «АвтоВАЗу». В последние годы ситуация на автозаводе начала серьезно меняться в лучшую сторону, и нужно эту позитивную динамику закреплять. Должен отметить, что губернатор очень результативно использует наработанный опыт и связи в Москве. Каждый день командировки — это миллионы, сотни миллионов в региональный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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