2019-03-26T14:23:39+03:00
Общество

Кадровый конкурс Сахалина взял пример с «Лидеров России»

На первый этап конкурса «Команда Сахалинской области» подали заявки больше 1,3 тысяч человек из 40 регионов
Антон БАЛУЕВ
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Сейчас по всей стране набирают обороты региональные кадровые конкурсы, а критерии и методика оценки участников основаны на практике федерального конкурса управленцев «Лидеры России». «Лидеры России» - это флагманский проект АНО «Россия – страна возможностей». Ее эксперты помогают организаторам региональных конкурсов выбрать из числа участников талантливых людей с большим управленческим потенциалом.

Финал второго конкурса прошел в Сочи 14-17 марта 2019 года. 300 финалистов получили возможность профессионально совершенствоваться в рамках разных образовательных программ, а 100 победителей получили еще и наставников из числа топ-менеджеров бизнеса и госструктур.

Пример с «Лидеров России» берут не только регионы, но и ведомства. Например, Федеральная налоговая служба проводит конкурс «Стань хорошим начальником», по результатам которого более 60 сотрудников получили новые назначения.

«Команда Сахалинской области» как раз и нацелен на формирование кадрового резерва и отбора кандидатов на должности в региональном правительстве, муниципальных образованиях и корпоративных звеньях. Две трети подавших заявки на конкурс - жители Сахалина и Курил.

Победители конкурса смогут претендовать на должности 4 министров областного правительства и 2 заместителей министра, 4 руководителей агентств и 5 заместителей глав администраций муниципальных образований. Всего по итогам конкурса новые должности могут получить 20 победителей, а финалисты составят кадровый резерв. 10 участников получат гранты по 1 млн. рублей на образовательные программу развития. Еще 15 участников получат гранты на волонтерские, молодежные проекты на территории Сахалинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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