Кинолога «Внуково», издевавшегося над служебной собакой, уволили

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-26T14:42:43+03:00

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Аэропорт "Внуково" уволил специалиста-кинолога, который в состоянии сильного алкогольного опьянения издевался над служебной собакой. Пес породы русский спаниель подвергался различным жестоким «пыткам».

"Сотрудник уволен", - сказала представитель аэропорта агентству РИА-Новости.

Сотрудник службы авиационной безопасности аэропорта душил животное и бил его ногами, подвесив несчастного пса за поводок на забор отеля. На кинолога в полицию пожаловались граждане, ставшие очевидцами ситуации. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении к мужчине.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Ульяновске живодер выбросил из окна квартиры 19 кошек. Жители города, ставшие очевидцами расправы над животными, пришли на помощь. Всех животных согрели и вызвали волонтеров-зоозащитников. Найти приют для такого количество котов в Ульяновске не смогли. Всех животных перевезли в Самару.

ИСТОЧНИК KP.RU