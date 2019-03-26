Кинолога «Внуково», издевавшегося над служебной собакой, уволили
Аэропорт "Внуково" уволил специалиста-кинолога, который в состоянии сильного алкогольного опьянения издевался над служебной собакой. Пес породы русский спаниель подвергался различным жестоким «пыткам».
"Сотрудник уволен", - сказала представитель аэропорта агентству РИА-Новости.
Сотрудник службы авиационной безопасности аэропорта душил животное и бил его ногами, подвесив несчастного пса за поводок на забор отеля. На кинолога в полицию пожаловались граждане, ставшие очевидцами ситуации. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении к мужчине.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Ульяновске живодер выбросил из окна квартиры 19 кошек. Жители города, ставшие очевидцами расправы над животными, пришли на помощь. Всех животных согрели и вызвали волонтеров-зоозащитников. Найти приют для такого количество котов в Ульяновске не смогли. Всех животных перевезли в Самару.
ИСТОЧНИК KP.RU