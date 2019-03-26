2019-03-26T14:35:23+03:00
Происшествия

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Девушки находятся под домашним арестом в виде запрета определенных действий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ангелина и Крестина ХачатурянАнгелина и Крестина ХачатурянФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Басманный суд Москвы продлил меру пресечения старшей и средней сестрам Хачатурян Крестине и Ангелине, которые обвиняются в убийстве собственного отца. Еще по меньшей мере три месяца девушки проведут под домашним арестом в виде запрета определенных действий.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении двух сестер Хачатурян продлена мера пресечения в виде запрета определенных действий на три месяца, то есть до 28 июня", - передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Что касается младшей из сестер - Марии, то ее мера пресечения ранее также была продлена.

Напомним, что девушек 17-ти, 18-ти и 19-ти лет арестовали в августе прошлого года за убийство своего отца. Сестры зарезали 57-летнего мужчину в их общей квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве и объяснили это тем, что он долгие годы морально издевался над ними.

Сайт kp.ru писал о том, что в сентябре мера пресечения обвиняемых была изменена с реального ареста на так называемый запрет определенных действий.

Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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