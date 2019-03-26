Россияне признались, что больше доверят новостям из телевизора, чем Telegram-каналам

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-26T14:47:18+03:00

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Россияне признались, что по-прежнему доверяют новостям из телевизора больше, чем современным средствам получения информации, например Telegram-каналам или соцсетям. 63 процента опрошенных отмечают, что достоверность сведений, которые сообщают с голубого экрана, выше. Еще 31 процент доверяет не СМИ, а информаци, друзей или знакомых, а 28% участников опроса ищут новости в поисковиках.

22 процента предпочитают узнавать о событиях в мире из соцсетей и только 4 процента доверяют современным средствам получения новостей - Telegram-каналам. Еще 3 процента опрошенных мониторят зарубежные СМИ для получения информации.

Авторы исследования отмечают, что уровень доверия к разным способам информации меняется в зависимости от возраста респондентов. Молодые люди от 18 до 24 лет одинаково оценивают достоверность новостей из телевизора, соцсетей и новостных агрегаторов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, проведенного группой ЦИРКОН.

ИСТОЧНИК KP.RU