Медведев поручил до 15 апреля решить вопрос о наказании за съемку в кинозалах

СЕГОДНЯ 14:50 2019-03-26T14:50:39+03:00

Соответствующее поручение дано по итогам заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии

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Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Министерству внутренних дел и Министерству культуры решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.

Соответствующее поручение должно быть выполнено до 15 апреля, говорится в документе.

Комитет Государственной думы по культуре, как ранее писал сайт kp.ru, предложил ввести уголовную ответственность за незаконную запись кинофильмов при их публичном показе в кинотеатрах. Соответствующий законопроект уже направлен для получения официального отзыва в Верховный суд и правительство России.

В качестве максимального наказания за пиратскую съемку предлагается сажать нарушителей на два года.Помимо представителей рабочей группы комитета по культуре, в разработке проекта принимали участие также кинопрокатчики.

ИСТОЧНИК KP.RU