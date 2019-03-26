2019-03-26T14:50:39+03:00
Общество

Медведев поручил до 15 апреля решить вопрос о наказании за съемку в кинозалах

Соответствующее поручение дано по итогам заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии
Марина ВЕНЦОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства/ТАСС
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Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Министерству внутренних дел и Министерству культуры решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.

Соответствующее поручение должно быть выполнено до 15 апреля, говорится в документе.

Комитет Государственной думы по культуре, как ранее писал сайт kp.ru, предложил ввести уголовную ответственность за незаконную запись кинофильмов при их публичном показе в кинотеатрах. Соответствующий законопроект уже направлен для получения официального отзыва в Верховный суд и правительство России.

В качестве максимального наказания за пиратскую съемку предлагается сажать нарушителей на два года.Помимо представителей рабочей группы комитета по культуре, в разработке проекта принимали участие также кинопрокатчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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