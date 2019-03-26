Медведев поручил до 15 апреля решить вопрос о наказании за съемку в кинозалах
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Министерству внутренних дел и Министерству культуры решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Соответствующее поручение должно быть выполнено до 15 апреля, говорится в документе.
Комитет Государственной думы по культуре, как ранее писал сайт kp.ru, предложил ввести уголовную ответственность за незаконную запись кинофильмов при их публичном показе в кинотеатрах. Соответствующий законопроект уже направлен для получения официального отзыва в Верховный суд и правительство России.
В качестве максимального наказания за пиратскую съемку предлагается сажать нарушителей на два года.Помимо представителей рабочей группы комитета по культуре, в разработке проекта принимали участие также кинопрокатчики.
ИСТОЧНИК KP.RU