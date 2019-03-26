2019-03-26T14:51:58+03:00
Экономика

Силуанов: индивидуальный пенсионный капитал увеличит пенсии до 20%

Министр финансов сообщил о готовности законопроекта о системе ИПК
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Первый вице-премьер РФ Антон СилуановПервый вице-премьер РФ Антон СилуановФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Минфин подготовил законопроект о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и должен запустить этот механизм, который позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня заработной платы. Соответствующие заявление первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов

«Нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии до 20% от уровня заработной платы. А также создать дополнительный финансовый ресурс до 1,5% ВВП. Необходимо нам определятся, и мы подготовили соответствующий законопроект», - сказал он, выступая на коллегии Министерства финансов.

Говоря о поставленной перед Минфином задачи по повышению объемов долгосрочных сбережений россиян, Силуанов заявил, что «часть задачи уже была решена». «Мы продвинулись и создали соответствующий законопроект», - добавил он.

Ранее в Минфине сообщали, что в рамках ИПК вместе с подоходным налогом из зарплаты, возможно, будет вычитаться и взнос на накопительную часть пенсии. Величина взносов будет постепенно увеличиваться от 1% с заработка до 6%. От отчислений можно будет отказаться, в том числе можно будет и уменьшить их процент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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