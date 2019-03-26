Тереза Мэй 27 марта может назвать дату своей отставки

СЕГОДНЯ 15:37 2019-03-26T15:37:14+03:00

Сообщить об этом глава правительства может на заседании "Комитета 1922"

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй завтра, 27 марта, на заседании так называемого Комитета 1922, объединяющего рядовых членов Консервативной партии, может назвать дату своей отставки.

В частности, агентство Reuters со ссылкой на британского парламентария, передавшего информацию на условиях анонимности, "несомненно существует вероятность", что Мэй назовет дату своего ухода с постов лидера тори и премьер-министра завтра в 17:00 (20:00 мск).

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза 21 марта единогласно приняли решение об отсрочке Brexit. Тогда было решено, что выход Великобритании из объединения будет отложен до 22 мая, если парламент одобрит до конца марта соглашение с Брюсселем об условиях Brexit. В противном случае до 12 апреля, если эта сделка одобрена не будет.

Как ранее во вторник писал сайт kp.ru, в Соединенном Королевстве в связи с политическим кризисом из-за Brexit правительство покидают заместитель министра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, министр по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт и замминистра здравоохранения Стив Брайн.

ИСТОЧНИК KP.RU