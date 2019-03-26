Сорвался первый в истории выход двух женщин в открытый космос

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-26T15:01:47+03:00

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NASA отменило выход в космос женского дуэта Кристины Кок и Энн Макклейн. Историческая операция была сорвана из-за отсутствия на Международной космической станции (МКС) скафандра нужного размера. В результате, было решено вывести на миссию Ник Хейга вместо Макклейн.

«Кок должна была выполнить выход в открытый космос с астронавтом Макклейн. Однако, после обсуждений с Макклейн и Хейгом после их первого выхода, руководители миссии приняли решение об изменении в командах, частично решение было принято из-за доступных на станции скафандров», — цитирует представителей космического агентства сайт «Свободная пресса».

Сообщается, что проблема возникла из-за того, что у Макклейн и Кок верхние части скафандра одинакового размера. А на станции в настоящее время нужный скафандр находится в единственном экземпляре, и подготовить другой такой к 29 марта, когда запланирован выход в открытый космос, уже не представляется возможным.

Отметим, что дуэту Кок и Хейг предстоит заменить аккумуляторы на МКС, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU