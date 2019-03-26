МИД РФ призвал Израиль и Пакистану вернуться к устойчивому режиму прекращения огня

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-26T15:20:00+03:00

В дипведомстве России заявили о необходимости палестино-израильского переговорного процесса на основе решений СБ и ГА ООН [видео]

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Для недопущения раскручивания спирали насилия Москва призывает Израиль и Палестину незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня и скорейшему возобновлению палестино-израильского переговорного процесса. Соответствующим образом в МИД РФ прокомментировали конфликт на границе сектора Газа.

«Призываем израильтян и палестинцев проявить сдержанность и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня. Для недопущения раскручивания спирали насилия, нахождения развязок вокруг Газы и достижения долгосрочного, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке необходимо скорейшее возобновление палестино-израильского переговорного процесса на основе известных решений СБ и ГА ООН, Арабской мирной инициативы», - заявили в ведомстве.

В МИД России подчеркнули, что в Москве «с глубокой озабоченностью воспринимают очередной виток опасной эскалации». В ведомстве отметил, что инцидент может привести к возобновлению «масштабного военного противостояния» и дальнейшему ухудшению «и без того плачевной гуманитарной ситуации в секторе Газа, находящемся в многолетней блокаде.

Напомним, 25 марта, шестеро израильтян пострадали в результате ракетного обстрела из Сектора Газа. В ответ войска Израиля провели частичную мобилизацию и начали наносить удары по сектору Газа. При этом в израильской Армии обороны заверили, что целью являются объекты движения ХАМАС.

Накануне представитель палестинского движения Фаузи Бархум заявил о том, что власти Израиля и лидеры правящего в секторе Газа движения ХАМАС договорились о двустороннем прекращении огня.

Израиль показал видео удара по объектам ХАМАС в секторе Газа .

ИСТОЧНИК KP.RU