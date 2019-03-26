Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку

СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-26T15:33:20+03:00

ЦБ впервые с 2015 года принял решение о регистрации нового банка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Во вторник, 26 марта, стало известно, что Центробанк выдаст лицензию новому банку. Это произойдет впервые с апреля 2015 года.

"Банк России принял решение о государственной регистрации ООО "Банк 131" (г. Казань) и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте", — сообщается на сайте Банка России.

Новый банк сможет проводить операции с драгметаллами, при этом он не сможет привлекать вклады от населения. Лицензия будет выдана кредитной организации после оплаты уставного капитала.

Отмечается, что соответствующее решение было принято 13 марта, необходимые документы уже направлены в регистрирующие органы.

По данным регулятора, последний раз лицензия на осуществление банковской деятельности была выдана московскому ЦМР Банку 28 апреля 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU