Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку
Во вторник, 26 марта, стало известно, что Центробанк выдаст лицензию новому банку. Это произойдет впервые с апреля 2015 года.
"Банк России принял решение о государственной регистрации ООО "Банк 131" (г. Казань) и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте", — сообщается на сайте Банка России.
Новый банк сможет проводить операции с драгметаллами, при этом он не сможет привлекать вклады от населения. Лицензия будет выдана кредитной организации после оплаты уставного капитала.
Отмечается, что соответствующее решение было принято 13 марта, необходимые документы уже направлены в регистрирующие органы.
По данным регулятора, последний раз лицензия на осуществление банковской деятельности была выдана московскому ЦМР Банку 28 апреля 2015 года.
ИСТОЧНИК KP.RU