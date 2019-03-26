2019-03-26T15:36:02+03:00
Происшествия

Полиция эвакуировала людей из ратуш шести городов Германии

Такие меры были приняты в связи с поступившей информацией об угрозах применения насилия
Марина ВЕНЦОВА
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Полиция эвакуировала людей из ратуш шести городов ФРГПолиция эвакуировала людей из ратуш шести городов ФРГФото: REUTERS
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В связи с анонимными угрозами применения насилия полиция Германии эвакуировала людей из ратуш шести немецких городов. В частности, речь идет о Аугсбурге, Гёттингене, Кайзерслаутерне, Хемнице, Нойнкирхене и Рендсбурге.

В городе Кайзерслаутерн, как передает ТАСС, угрозы в полицию поступили по электронной почте. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов с собаками обыскивают местную ратушу, район перед ней оцеплен. Рядом со зданием органа городского управления в Аугсбурге прекращено движение трамваев по линии.

Ранее сайт kp.ru писал, что 15 марта террористы открыли стрельбу по людям, собравшимся в мечетях Крайстчерча на пятничную молитву. В результате погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы. В тот момент в мечетях находилось около 300 прихожан.

Стрелком оказался уроженцем Австралии по имени Брентон Таррант, который перед нападением опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, похожий на послание, оставленное террористом Андерсом Брейвиком, а потом, предположительно, еще и вел онлайн-трансляцию атаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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