Весне дорогу: синоптики объяснили москвичам причину будущего потепления

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-26T16:24:10+03:00

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Специалисты Гидрометцентра спрогнозировали «мощное потепление» в Москве 28 марта и рассказали о его причинах. Как отмечают синоптики, уже в эти выходные за счёт тёплых воздушных масс с Атлантики произойдет «адвекция тепла». Так метеорологи называют будущее потепление.

«В субботу и воскресенье за счёт тёплых воздушных масс с Атлантики будет то, что метеорологи называют адвекция тепла... В ночь на субботу температура около нулевой отметки, от -2...+2 °С, а днём температура за счёт этого мощного тепла — +5…+10 °С. Поскольку давление повысится, осадков не ожидается, — пишет RT с ссылкой на комментарий научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. - К адвекции тепла добавятся и энергетические насыщенные лучи солнца. Поэтому температура будет достаточно высокой. В воскресенье ночные температуры положительные +1...+5 °С, дневные +6...+11 °С».

Синоптики центра «Фобос» отмечают, что до наступления потепления москвичам придется выдержать «последний удар зимы».

Ранее сайт kp.ru писал, что глобальное потепление грозит человечеству 467-ю различными последствиями. В том числе от изменения климата ученые ждут кое-каких экзотических последствий. Об этом рассказали исследователи из Гавайского университета (University of Hawaii in Manoa). Как сообщила Daily Mail, они проштудировали несколько тысяч научных работ, посвященных изменению климата и выяснили, чего именно стоит бояться.

ИСТОЧНИК KP.RU