Летчики и подводники проведут дуэльные бои

СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-26T16:17:29+03:00

Это войдет в новую программу подготовки для военнослужащих

Изменить размер текста: A A

ВМФ утвердил новую программу подготовки морских летчиков и подводников. Теперь они будут тренироваться вместе и проводит дуэльные бои на специальных компьютерных стимуляторах.

В Главном штабе ВМФ отметили, что экипажи противолодочных самолетов будут направлены для совместного обучения в центры, где готовят подводников. Стартует новая образовательная программа уже в 2019 году. Ее применят в учебном центре ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», который находится в Обнинске.

Военные эксперты уверены, что такой подход сделает флот сильнее. Совместное обучение и знание тактики друг друга поможет разным силам действовать слажено и побеждать противника, пишет газета «Известия».

В феврале в Минобороны РФ подтвердили, что ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США «Грейвли» (USS Gravely), пройдя пролив Большой Бельт, вошел в акваторию Балтийского моря.

При этом, как заметили в оборонном ведомстве, в настоящее время корабли российского Балтфлота осуществляют непрерывное слежение за американским судном, способным нести до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи километров.

ИСТОЧНИК KP.RU