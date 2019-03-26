Суд в Киеве разрешил перевести Вышинского на скамью адвокатов из клетки

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-26T16:27:03+03:00

В настоящее время руководитель портала РИА Новости Украина находится в зале суда

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Подольский районный суд Киева удовлетворил ходатайство защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и разрешил перевести его из стеклянной клетки на скамью адвокатов.

Как сообщил Андрей Доманский - защитник подсудимого, в настоящий момент в судебном заседании объявлен технический перерыв. Адвокат также добавил, что сегодня должен быть рассмотрен вопрос о возможности назначения дела к рассмотрению по данному обвинительному акту, а также установлена мера пресечения.

15 мая прошлого года руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве возле своего дома. Как ранее писал kp.ru, его обвиняют в государственной измене. Следствие считает, что Вышинский причастен к созданию медийных структур, которые вели «гибридную» информационную войну против Киева.

В настоящее время руководителю портала РИА Новости Украина грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU