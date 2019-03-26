Информация о минировании офиса кандидата в президенты Украины не подтвердилась

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-26T16:39:22+03:00

Анатолий Гриценко сообщил, что полиция проверяет информацию о минировании его офиса в Киеве. Фото: Зураб Джавахадзе/ИТАР-ТАСС

Ранее об этом сообщил у себя сообщил в Facebook Анатолий Гриценко

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Кандидат в президенты Украины, экс-министр обороны Анатолий Гриценко сегодня, 26 марта, сообщил, что полиция проверяет информацию о минировании его офиса в Киеве.

«Работая в Днепре, только что получил такое сообщение из киевского штаба: К нам в партийный офис приехал наряд патрульной полиции, а также следственная группа, - написал кандидат на своей странице в социальной сети. - Сообщили, что поступило анонимное сообщение о минировании офиса кандидата в президенты Анатолия Гриценко с указанием адреса улица Антоновича, 23-Б. Полиция эвакуировала людей из дома и ждет оперативную группу с кинологами для проверки здания».

Однако информация о минировании не подтвердилась, сообщила во вторник пресс-служба столичной полиции агентству РИА Новости.

Напомним, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. В этот день граждане этой страны будут выбирать нового лидера из 39 кандидатов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что теперь известны планы действующего президента Украины Петра Порошенко на случай поражения на предстоящих выборах главы государства.

Как заявили в предвыборном штабе украинского лидера, если Порошенко не будет переизбран на высший государственный пост, то он переименует партию «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» в просто «Солидарность» и сделает ставку на парламентские выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU